〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货涨跌互现,触及三年高位後出现获利了结

路透芝加哥8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨跌互现,交易商称,投资者在近月合约触及近三年来最高後锁定获利.

除指标11月合约外,多数大豆合约触及合约高位.各月份豆粕期货均触及合约高位.

近月9月大豆期货Sc1触及每蒲式耳14.56美元的高位,为2008年9月以来大豆近月合约的最高价.

根据非官方数据,CBOT大豆期货8月上扬6.9%,为连续第二个月收涨.

芝加哥的一家商品研究和经纪公司Linn Group将2011年美国大豆收成预估下调至每英亩41.0蒲式耳,8月初的预期为43.0蒲式耳.该公司将大豆产量预估从31.48亿蒲式耳下调至29.97亿蒲式耳.

北京交易商称,中国已减少对美国新作大豆近月合约的购买量,因CBOT价格上扬损及压榨利润前景.

CBOT-9月大豆合约首个交割通知日交割总量为44口,市场预期为0-100口.

豆粕期货多数收跌.美国中西部豆粕现货价格持稳至回落,因需求仍然不旺.

9月豆粕合约首个交割通知日交割总量为193口,市场预估为0-200口.

豆油期货收高.9月豆油合约首个交割通知日总交割量为2,796口,市场预估为2,000-5,000口.

在1817GMT,CBOT-11月大豆SX1跌1美分,报每蒲式耳14.56美元.

CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌0.3美元,报每短吨380.8美元.9月豆油合约BOc1收涨0.35美分,收报每磅58.55美分.

预估CBOT大豆成交量为181,565口,豆油成交81,653口,豆粕成交71,388口.

以下为CBOT农产品期货在1859GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 757.50 -6.00 -0.8% 20.4%

CBOT大豆Sc1 1449.00 0.25 0.0% 4.0%

CBOT豆粕SMc1 380.80 -0.30 -0.1% 2.8%

CBOT豆油BOc1 58.00 1.40 2.5% 0.5%

CBOT小麦Wc1 745.25 -5.00 -0.7% -6.2%

CBOT稻米RRc1 1768.00 28.00 1.6% 26.3%

EU小麦BL2X1 211.25 0.50 0.2% -16.3%

NYMEX原油期货CLc1 89.01 0.11 0.1% -2.6%

道琼工业指数.DJI 11,569 9 0.1% -0.1%

现货金XAU= 1823.19 -14.01 -0.8% 28.4%

欧元/美元EUR= 1.4373 -0.0063 -0.4% 7.7%

美元指数.DXY 74.1620 0.2160 0.3% -6.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1619 82 5.3% -8.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)