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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 04:23 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上升0.46%,Nasdaq指数收涨0.13%

路透纽约8月31日电---美国股市周三小幅收涨,但标普500指数本月录得逾一年来最大月度跌幅,过去数日的大幅上扬尚不足以修复美国评等遭调降以及对该国再陷衰退的担忧对市场造成的损害.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI升53.58点,或0.46%,报11,613.53;标准普尔500指数.SPX上涨5.97点,或0.49%,报1,218.89点.Nasdaq指数.IXIC升3.35点,或0.13%,报2,579.46点.

本月,道指收跌4.4%;标普500指数收挫5.7%,为去年5月以来最大月度跌幅;Nasdaq指数回落6.4%.

道指年内上扬0.3%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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