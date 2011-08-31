〔全球金市〕现货金收窄跌幅,受美联储刺激经济希望和疲软数据扶助

* 黄金收窄跌幅,受美联储刺激经济希望和疲软数据提振

* 黄金市场静待美联储和欧洲央行政策会议

路透纽约/伦敦8月31日电---黄金周三收窄跌幅,收盘下跌不到1%,因美国民间就业以及工厂订单数据令投资者寄望--美联储将采取进一步举措刺激经济.

黄金面临压力,因股市最初上涨减少避险买盘.8月迄今,黄金上扬12%,为近两年来最大单月涨幅.

过去四个交易日,黄金最多上扬8%,受疲软的美国消费者信心和欧洲景气数据提振.美国以及欧洲官员关于有必要放宽货币政策的言论也支撑黄金的投资吸引力.

"投资者已经意识到,当下没有欧洲在短期内以任何形式升息的预期."Vision Financial Markets金属交易部门总监David Meger称.

"美国和欧洲低利率是未来黄金市场另一利多因素."其称.

1913GMT,现货金XAU=下跌0.7%,报每盎司1,823.79美元,盘中一度由跌转升.盘中低点为1,812.39美元.周二黄金上涨2.6%.

美国12月黄金期货GCZ1结算价上涨1.90美元,报每盎司1,831.70美元.成交较30日均值低25%.

现货银XAG=上涨0.2%,报每盎司41.50美元.

欧洲央行总裁特里谢周一暗示,欧洲央行可能下调对通胀压力的看法,且在明年多数时间维持利率不变.

现货铂金XPT=回落0.4%,报每盎司1,842.24美元.现货钯金XPD=攀升1.5%,报每盎司782美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1831.70 1.90 0.1 1813.60 1842.70 151,018

COMEX白银期货 SIU1 41.699 0.301 0.7 41.150 42.010 2,230

COMEX铂金期货 PLV1 1856.20 3.10 0.2 1846.10 1860.50 3,803

COMEX钯金期货 PAU1 788.10 11.05 1.4 778.35 794.45 980

现货金 XAU= 1823.79 -13.41 -0.7 1813.25 1839.20

现货银 XAG= 41.500 0.090 0.2 41.100 42.000

现货铂金 XPT= 1842.24 -7.81 -0.4 1847.50 1855.00

现货钯金 XPD= 782.00 11.35 1.5 775.50 788.00 (完)