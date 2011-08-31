〔美国债市〕公债价格下跌,但8月将是2008年底以来表现最好的一个月

* 并不太差的数据缓和了人们对美国经济衰退的担忧

* 美国公债势将创下2008年12月以来最高月度回报率

* 交易商预计美联储将买入长期公债以提振经济

路透纽约8月31日电---美国公债价格周三下跌,数据缓和了美国经济将陷入衰退的担忧,投资者对较长期公债本月强劲的价格涨势进行获利了结.

较为疲弱但并不算惨淡的就业及制造业数据削弱了美国经济处于衰退边缘的预期,不过一些交易商仍预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在货币刺激政策方面作出更多努力.

"今天公布的经济数据好坏不一,如果经济不断恶化,我们不会预期得到好坏不一的数据,"Williams Capital Group驻纽约固定收益销售及交易主管David Coard称.

他指出,股市反弹帮助也令资金撤出美国公债市场.

公债势将取得2008年底以来表现最佳的一个月,2008年底是全球信贷危机的最严重时期,当时投资者纷纷到债市进行避险.近期市场对公债的避险需求使两周前公债收益率降至至少60年来最低水准,尽管标准普尔调降了美国AAA级信用评级.

巴克莱资本的美国公债指数8月迄今已累计涨3.04%,年初以来共计升7.25%.这将是2008年12月以来公债最高月度总回报率,当时为3.39%.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌17/32,收益率报2.24%,高于周二尾盘的2.18%.

根据Tradeweb数据,两周前10年期公债收益率创下1.976%的日低,这是美联储和财政部官方记录的最低水平.民间记录显示此前公债收益率跌破2%是在二战及大萧条时期.

近期对美国公债需求旺盛是因市场押注美联储可能很快将推出新一轮货币刺激政策,以帮助摇摇欲坠的美国经济.美国经济因楼市步履艰难及失业人口居高不下而陷于困境.

市场越加认为,美联储可能将选择买入较长期公债,压低长期借贷成本,以努力推动再融资及企业投资活动.

"美联储已打下伏笔.他们令市场对下次(9月)政策会议预期很高,"瑞穗证券驻芝加哥的期货销售主管Charles Retzky称.

周三公债价格跌势是由长债带动的,30年期公债US30YT=RR价格跌1-23/32,收益率从周二尾盘的3.52%升至3.61%.

周三公布的一项数据显示民间就业温和增长,缓和了对经济衰退的一些担忧.

民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,8月ADP民间就业人数增加9.1万人,低于分析师预期的增加10万人.[ID:nEAPAV0EH1]

美国供应管理协会(ISM)公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.5,预估为53.5.7月为58.8.8月芝加哥PMI创下2009年11月以来的最低.[ID:nCN1936639]芝加哥采购经理人指数扩张速度没有分析师此前预计的那样低.

尽管经济数据暗示在投资者和消费者悲观情绪升温之际,经济显示出一些韧性,但分析师称,美国经济将依旧很难增长并创造就业.一些分析师预计在2012年中前经济将重新陷于衰退.

"本周经济数据有些闪光点,但公债市场走势仍在消化经济低成长,"Advantus Capital Management首席投资长Christopher Sebald称,该公司管理着220亿美元.

-----------------------2006GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (-01/32) 0.203

五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (-06/32) 0.968

10年期公债US10YT=RR 99-02/32 (-16/32) 2.232

30年期公债US30YT=RR 102-19/32(-1-18/32) 3.608 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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