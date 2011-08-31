〔美国债市〕MBS市场呈两极分化走势,票息较高MBS延续近期涨势

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥8月31日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周三呈现最严重的两极分化走势,在不同年期的MBS中,票息较低MBS表现远不及票息较高MBS且价格跌势,而票息较高且年期较短MBS延续自上周末以来的涨势.
一度甚嚣尘上的有关政府将被迫采取再融资行动来振兴楼市(和政治事业)的传言持续消退,票息较高MBS保持利差收窄态势,来自屋主提前偿还贷款等方面的阻力较小.票息较低MBS遭遇服务商和货币基金经理延长存续期和短线和中长线投资者直接抛售等方面的压力,新券供应仍然温和,仅为10亿美元.随着9月的来临,企业的资产负债表翻开新一页,加之支持性的事件,MBS市场看似是企业在当前票息领域融资的首要选择,但前提是不在出现进一步的标题风险,或出现爆炸性事件.
周四将要公布的数据包括,上周初请失业金人口数据,非农生产率数据以及ISM制造业数据和建筑支出.另外,美联储理事杜克将在中午发表讲话.(完)
--编译 母红;审校 田建华
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。