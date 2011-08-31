〔美国债市〕MBS市场呈两极分化走势,票息较高MBS延续近期涨势

IFR芝加哥8月31日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周三呈现最严重的两极分化走势,在不同年期的MBS中,票息较低MBS表现远不及票息较高MBS且价格跌势,而票息较高且年期较短MBS延续自上周末以来的涨势.

一度甚嚣尘上的有关政府将被迫采取再融资行动来振兴楼市(和政治事业)的传言持续消退,票息较高MBS保持利差收窄态势,来自屋主提前偿还贷款等方面的阻力较小.票息较低MBS遭遇服务商和货币基金经理延长存续期和短线和中长线投资者直接抛售等方面的压力,新券供应仍然温和,仅为10亿美元.随着9月的来临,企业的资产负债表翻开新一页,加之支持性的事件,MBS市场看似是企业在当前票息领域融资的首要选择,但前提是不在出现进一步的标题风险,或出现爆炸性事件.