〔加拿大汇市〕加元兑美元基本持稳,因疲弱的加拿大GDP数据中不乏亮点

路透多伦多8月31日电---加元兑美元周三小幅收跌,因意外疲弱的加拿大GDP数据的影响被部分分项指标的强势和全球股市攀升所抵消.

数据显示,加拿大第二季GDP萎缩,主要因诸如日本地震和海啸等临时性因素影响.

不过,GDP在5月回落後,6月出现增长,这缓和了整体数据的低迷状态且阻止了加元走软.

加元兑美元CAD=D4收报0.9794加元,或1.0210美元,略低于周二收盘时的0.9782加元,或1.0223美元.(完)

--编译 母红;审校 田建华

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