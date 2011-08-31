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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 05:31 BJT

〔加拿大股市〕升至近一个月高位,银行股领涨

路透多伦多8月31日电---加拿大多伦多证交所S&P/TSX综合指数周三连升四日,令8月跌幅收窄,因加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)业绩强劲,扶助提振权重的金融股.

CIBC公布了强于预期的业绩,因财富管理业务和市场相关营收强劲,并增加派息3.4%,带动该股劲扬4.6%,报76.40加元.

加拿大五大银行走强,对指数升势贡献巨大.道明银行(TD.TO)升2.7%,该行将在周四公布季度业绩.加拿大皇家银行(RY.TO)升2.4%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高133.99点,或1.06%,报12,768.70点,为8月3日来最高收位.

该指数较7月底仍跌1.4%,但较8月低点已经反弹约10%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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