〔加拿大股市〕升至近一个月高位,银行股领涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月31日电---加拿大多伦多证交所S&P/TSX综合指数周三连升四日,令8月跌幅收窄,因加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)业绩强劲,扶助提振权重的金融股.
CIBC公布了强于预期的业绩,因财富管理业务和市场相关营收强劲,并增加派息3.4%,带动该股劲扬4.6%,报76.40加元.
加拿大五大银行走强,对指数升势贡献巨大.道明银行(TD.TO)升2.7%,该行将在周四公布季度业绩.加拿大皇家银行(RY.TO)升2.4%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高133.99点,或1.06%,报12,768.70点,为8月3日来最高收位.
该指数较7月底仍跌1.4%,但较8月低点已经反弹约10%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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