〔加拿大股市〕升至近一个月高位,银行股领涨

路透多伦多8月31日电---加拿大多伦多证交所S&P/TSX综合指数周三连升四日,令8月跌幅收窄,因加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)业绩强劲,扶助提振权重的金融股.

CIBC公布了强于预期的业绩,因财富管理业务和市场相关营收强劲,并增加派息3.4%,带动该股劲扬4.6%,报76.40加元.