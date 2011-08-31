〔美国股市〕ADR收涨,欧洲银行业ADR部分削减年内跌幅

路透纽约8月31日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周三上扬,有关美联储将推出新一轮刺激举措的希望扶助全球股市在8月最後一个交易日大涨.

今年欧洲的银行股是表现最差的类股之一,对欧洲的银行对公债投资庞大和经济再陷衰退的担忧令其承压.

8月後两周的反弹之势扶助欧洲银行股部分收窄年内的跌幅.Lloyds Bank (LYG.N)今日急升近5%,报2.18美元,但年内重挫约50%.

银行股今日的涨势扶助纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR收涨1.6%.

美国股市周三小幅收涨,但标普500指数本月录得逾一年来最大月度跌幅,过去数日的大幅上扬尚不足以修复美国评等遭调降以及对该国再陷衰退的担忧对市场造成的损害.

亚洲ADR也上扬,但涨幅落後于大盘,纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高1.4%,日本企业ADR领涨,暗示日本股市周四可能走高.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升1.89%,因市场押注喜忧参半的美国数据将促使美联储采取新一轮刺激举措,且投资者关注巴西可能降息.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.59%,标准普尔500指数.SPX上扬0.49%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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