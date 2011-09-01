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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 22:08 BJT

〔表格〕美国7月建筑支出回落1.3%,预估为增长0.2%

路透9月1日电---美国商务部周四公布,美国7月建筑支出回落1.3%,至7,895亿美元,预估为增长0.2%,6月数据修正为增长1.6%,前值为增长0.2%.

以下为经季节调整後的数据:

(变动百分比): 7月 6月 11年7月/10年7月

整体支出 -1.3 1.6 0.1

民间支出 -0.9 2.0 5.5

公共支出 -2.1 0.8 -8.8

年率(单位为10亿美元):

7月 6月 10年7月

整体支出 789.5 799.8 789.0

民间支出 514.5 519.0 487.6

公共支出 275.0 280.8 301.4

前次公布的变动(%):

6月 5月

整体支出 0.2 0.3

民间支出 0.8 0.2

公共支出 -0.7 0.4 (完)

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--编译 母红;审校 田建华

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