〔表格〕美国7月建筑支出回落1.3%,预估为增长0.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月1日电---美国商务部周四公布,美国7月建筑支出回落1.3%,至7,895亿美元,预估为增长0.2%,6月数据修正为增长1.6%,前值为增长0.2%.
以下为经季节调整後的数据:
(变动百分比): 7月 6月 11年7月/10年7月
整体支出 -1.3 1.6 0.1
民间支出 -0.9 2.0 5.5
公共支出 -2.1 0.8 -8.8
年率(单位为10亿美元):
7月 6月 10年7月
整体支出 789.5 799.8 789.0
民间支出 514.5 519.0 487.6
公共支出 275.0 280.8 301.4
前次公布的变动(%):
6月 5月
整体支出 0.2 0.3
民间支出 0.8 0.2
公共支出 -0.7 0.4 (完)
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--编译 母红;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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