《美国FED焦点》亚特兰大联储总裁称若经济形势恶化,或进一步放宽政策

* 若经济形势恶化,美联储可能放宽政策--洛克哈特

* 洛克哈特称,目前来看现有政策适当

路透拉斐特8月31日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示,若经济形势恶化,美联储可能进一步放宽货币政策,不应排除任何政策选项.

洛克哈特称,美国经济依然疲弱,令人失望,经济复苏面临的风险上升,但再次出现衰退的情况不大可能发生.

"若形势恶化,可能采取进一步的政策宽松举措,"洛克哈特在大拉斐特商会(Greater Lafayette Chamber of Commerce)主办的一次活动上表示,"但目前来看,我认为现在的政策立场合适."