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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 06:30 BJT

《美国FED焦点》亚特兰大联储总裁称若经济形势恶化,或进一步放宽政策

* 若经济形势恶化,美联储可能放宽政策--洛克哈特

* 洛克哈特称,目前来看现有政策适当

路透拉斐特8月31日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示,若经济形势恶化,美联储可能进一步放宽货币政策,不应排除任何政策选项.

洛克哈特称,美国经济依然疲弱,令人失望,经济复苏面临的风险上升,但再次出现衰退的情况不大可能发生.

"若形势恶化,可能采取进一步的政策宽松举措,"洛克哈特在大拉斐特商会(Greater Lafayette Chamber of Commerce)主办的一次活动上表示,"但目前来看,我认为现在的政策立场合适."

洛克哈特说,美联储当前的政策是在"可预见的未来"保持资产负债表规模在2.9万亿美元左右,但他警告称,货币政策不是治愈所有经济病症的良药.洛克哈特今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权.

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