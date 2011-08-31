《美国经济焦点》制造业活动小幅放缓而就业增加,缓解衰退之忧

* 8月中西部制造业活动触及近两年低点

* ADP民间就业岗位增加9.1万个

* 7月工业订单反弹,因运输设备订单飙升

* 数据显示经济在缓慢扩张,但并未衰退

路透华盛顿8月31日电---8月美国中西部制造业活动仅小幅放缓,而在金融市场极度动荡的情况下,民间雇主继续招聘,数据缓解了有关经济会重现衰退的忧虑.

周三公布的其他数据显示,7月制造业订单需求强劲反弹,运输设备订单创2003年以来的最大涨幅,再次表明经济或可避免衰退,尽管存在一些疲弱的经济迹象.

野村证券国际首席分析师David Resler称,"对那些不相信经济彻底下滑的人而言,他们获得了一些支撑."