《美国经济焦点》制造业活动小幅放缓而就业增加,缓解衰退之忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 8月中西部制造业活动触及近两年低点
* ADP民间就业岗位增加9.1万个
* 7月工业订单反弹,因运输设备订单飙升
* 数据显示经济在缓慢扩张,但并未衰退
路透华盛顿8月31日电---8月美国中西部制造业活动仅小幅放缓,而在金融市场极度动荡的情况下,民间雇主继续招聘,数据缓解了有关经济会重现衰退的忧虑.
周三公布的其他数据显示,7月制造业订单需求强劲反弹,运输设备订单创2003年以来的最大涨幅,再次表明经济或可避免衰退,尽管存在一些疲弱的经济迹象.
野村证券国际首席分析师David Resler称,"对那些不相信经济彻底下滑的人而言,他们获得了一些支撑."
美国供应管理协会(ISM)公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)跌至2009年11月以来低点56.5,7月为58.8.不过,该数据远高于分析师预估,且暗示活动在持续成长.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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