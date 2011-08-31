〔表格〕韩国8月CPI较上年同期增长5.3%,路透调查预估为增长4.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月1日电---韩国统计局周四公布的数据显示:
* 该国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长5.3%(路透调查预估为增长4.8%)
* 8月核心CPI较上年同期成长4.0%,7月为增长3.8%
* 8月CPI同比增幅为2008年8月以来最大
以下为详细数据:
权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.9 5.3
按行业分类
农业和畜牧业 8.84 4.7 13.3
水产
工业产品 30.74 0.8 7.1
服务业 60.42 0.3 3.1
其它类别
核心CPI 89.17 0.3 4.0
生鲜食品 4.30 9.9 13.8
路透调查结果为:8月CPI料较上年同期上升4.8%,较7月上升0.4%.
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--编译 徐文焰;审校 李爽
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