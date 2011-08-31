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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 07:11 BJT

〔表格〕韩国8月CPI较上年同期增长5.3%,路透调查预估为增长4.8%

路透首尔9月1日电---韩国统计局周四公布的数据显示:

* 该国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长5.3%(路透调查预估为增长4.8%)

* 8月核心CPI较上年同期成长4.0%,7月为增长3.8%

* 8月CPI同比增幅为2008年8月以来最大

以下为详细数据:

权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.9 5.3

按行业分类

农业和畜牧业 8.84 4.7 13.3

水产

工业产品 30.74 0.8 7.1

服务业 60.42 0.3 3.1

其它类别

核心CPI 89.17 0.3 4.0

生鲜食品 4.30 9.9 13.8

路透调查结果为:8月CPI料较上年同期上升4.8%,较7月上升0.4%.

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--编译 徐文焰;审校 李爽

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