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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--9月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月31日(三)

2350 - 资本流动数据

9月1日(四)

0130 - 10年期政府公债标售.

企业面:

0100 - Sony(6758.T)面向国内市场推出平板电脑.

0500 - 新车销售数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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