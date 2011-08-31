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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 06:53 BJT

全球外汇市场9月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月31日(三)

2245 - 新西兰第二季贸易条件与进出口数据.

2350 - 日本资本流动数据.

9月1日(四)

0130 - 澳洲第二季资本支出.

0130 - 澳洲7月零售销售.

0530 - 法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率.

0545 - 瑞士第二季国内生产总值(GDP).

0600 - 德国第二季GDP.

0715 - 瑞士7月零售销售.

0730 - 瑞士8月采购经理人指数(PMI).

0743 - 意大利8月Markit制造业PMI.

0748 - 法国8月CDAF制造业PMI.

0753 - 德国8月Markit/BME制造业PMI.

0758 - 欧元区8月Markit制造业PMI.

0800 - 意大利7月薪资.

0815 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院的会议发表演讲.

0828 - 英国8月Markit/CIPS制造业PMI.

0900 - 德国央行总裁魏德曼讲话.

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会预算会议.

-- - 阿尔卑巴赫2011欧洲论坛.

1230 - 美国第二季非农生产率修正值.

1230 - 美国8月27日当周初请失业金人数.

1400 - 美国7月建筑支出.

1400 - 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数.

1600 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克发表演讲.

2030 - 美联储一周资产负债情况.

-- - 美国8月ICSC连锁店销售.

-- - 美国8月汽车销售.

2350 - 日本第二季企业资本支出.

2350 - 日本8月货币基础.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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