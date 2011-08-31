全球外汇市场9月1日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月31日(三)
2245 - 新西兰第二季贸易条件与进出口数据.
2350 - 日本资本流动数据.
9月1日(四)
0130 - 澳洲第二季资本支出.
0130 - 澳洲7月零售销售.
0530 - 法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率.
0545 - 瑞士第二季国内生产总值(GDP).
0600 - 德国第二季GDP.
0715 - 瑞士7月零售销售.
0730 - 瑞士8月采购经理人指数(PMI).
0743 - 意大利8月Markit制造业PMI.
0748 - 法国8月CDAF制造业PMI.
0753 - 德国8月Markit/BME制造业PMI.
0758 - 欧元区8月Markit制造业PMI.
0800 - 意大利7月薪资.
0815 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院的会议发表演讲.
0828 - 英国8月Markit/CIPS制造业PMI.
0900 - 德国央行总裁魏德曼讲话.
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会预算会议.
-- - 阿尔卑巴赫2011欧洲论坛.
1230 - 美国第二季非农生产率修正值.
1230 - 美国8月27日当周初请失业金人数.
1400 - 美国7月建筑支出.
1400 - 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数.
1600 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克发表演讲.
2030 - 美联储一周资产负债情况.
-- - 美国8月ICSC连锁店销售.
-- - 美国8月汽车销售.
2350 - 日本第二季企业资本支出.
2350 - 日本8月货币基础.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。