〔表格〕韩国8月出口较上年同期增长27.1%,贸易顺差初值为8.2亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示:
* 韩国8月贸易顺差初值为8.2亿美元,7月修正後为顺差63.0亿美元
* 韩国8月出口和进口较上年同期分别为增长27.1%和29.2%;路透调查预估分别为增长25.0%和25.9%
以下为数据细节:
8月 *7月
贸易收支(10亿美元) +0.82 +6.3
出口(10亿美元) 46.4 50.6
(同比增长%) +27.1 +25.2
进口(10亿美元) 45.6 44.3
(同比增长%) +29.2 +25.0
* 修正值.
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--编译 王翔琼;审校 吴云凌
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