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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 08:10 BJT

〔表格〕韩国8月出口较上年同期增长27.1%,贸易顺差初值为8.2亿美元

路透首尔9月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示:

* 韩国8月贸易顺差初值为8.2亿美元,7月修正後为顺差63.0亿美元

* 韩国8月出口和进口较上年同期分别为增长27.1%和29.2%;路透调查预估分别为增长25.0%和25.9%

以下为数据细节:

8月 *7月

贸易收支(10亿美元) +0.82 +6.3

出口(10亿美元) 46.4 50.6

(同比增长%) +27.1 +25.2

进口(10亿美元) 45.6 44.3

(同比增长%) +29.2 +25.0

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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