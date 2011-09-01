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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 09:49 BJT

〔澳洲数据〕第二季新资本支出经季节调整後较前季增长4.9%,高于预估

路透悉尼9月1日电---澳洲统计局(ABS)周四公布的数据显示,澳洲第二季新资本支出经季节调整後较前季增长4.9%,路透调查预估为增长4.0%.

数据还显示,第二季经季节调整实际资本支出为338.2亿澳元.

此外,对澳洲2011/12年度资本支出的最新预估为1,487.6亿澳元.2010/11年度实际资本支出为1,197.5亿澳元.(完)

--编译 洪曦;审校 杜明霞

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