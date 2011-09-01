〔澳洲数据〕第二季新资本支出经季节调整後较前季增长4.9%,高于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月1日电---澳洲统计局(ABS)周四公布的数据显示,澳洲第二季新资本支出经季节调整後较前季增长4.9%,路透调查预估为增长4.0%.
数据还显示,第二季经季节调整实际资本支出为338.2亿澳元.
此外,对澳洲2011/12年度资本支出的最新预估为1,487.6亿澳元.2010/11年度实际资本支出为1,197.5亿澳元.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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