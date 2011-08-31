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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 06:59 BJT

〔东京汇市〕瑞郎在亚洲盘初全线走强,欧元下滑

2230GMT---瑞郎在亚洲盘初全线走强,此前瑞士当局暗示暂停干预.该国经济部长表示,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.[ID:nCN1936499]

瑞郎兑美元上涨1.7%,兑欧元上升逾2%.美元兑瑞郎CHF=从0.8208下滑,最新报0.8063.欧元兑瑞郎EURCHF=R下降近0.03,报1.1592.

欧元已经处于守势,主要是因为有月末平衡投资组合的操作.欧元兑美元EUR=下挫0.5%至1.4376.

美元指数.DXY上涨0.2%,报74.145.美元兑日圆JPY=仍持于76.67.

即将公布的关键数据包括,中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰中国制造业PMI,以及美国供应管理协会(ISM)制造业指数和一周初请失业金人数.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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