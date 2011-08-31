〔东京汇市〕瑞郎在亚洲盘初全线走强,欧元下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2230GMT---瑞郎在亚洲盘初全线走强,此前瑞士当局暗示暂停干预.该国经济部长表示,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.[ID:nCN1936499]
瑞郎兑美元上涨1.7%,兑欧元上升逾2%.美元兑瑞郎CHF=从0.8208下滑,最新报0.8063.欧元兑瑞郎EURCHF=R下降近0.03,报1.1592.
欧元已经处于守势,主要是因为有月末平衡投资组合的操作.欧元兑美元EUR=下挫0.5%至1.4376.
美元指数.DXY上涨0.2%,报74.145.美元兑日圆JPY=仍持于76.67.
即将公布的关键数据包括,中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰中国制造业PMI,以及美国供应管理协会(ISM)制造业指数和一周初请失业金人数.(完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。