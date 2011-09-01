版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 09:40 BJT

〔表格〕澳洲7月经季节调整零售销售较前月增加0.5%,超越市场预估

路透悉尼9月1日电---澳洲统计局周四公布,该国7月经季节调整後的零售销售较前月增加0.5%,路透调查预估为增长0.3%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 7月 6月 较前月变动(%) 2010年7月

(经季节调整) 20.65 20.54 +0.5 20.37 (完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 李富强;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐