〔表格〕澳洲7月经季节调整零售销售较前月增加0.5%,超越市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月1日电---澳洲统计局周四公布,该国7月经季节调整後的零售销售较前月增加0.5%,路透调查预估为增长0.3%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 7月 6月 较前月变动(%) 2010年7月
(经季节调整) 20.65 20.54 +0.5 20.37 (完)
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--编译 李富强;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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