〔韩国数据〕8月经季节调整制造业PMI为10个月来首次低于50--调查

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月1日电---周四公布的HSBC/Markit调查显示,韩国制造企业8月呈现10个月来的首次萎缩,因新出口订单减少.该数据令人进一步忧虑,全球需求疲软正在令韩国经济降温.
Markit Economics在声明中称,韩国8月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)从7月的51.33降至49.74.
这是该指数自去年10月以来首次跌至50以下,50代表产业扩张与萎缩的分界线.
8月经季节调整的新出口订单分项指数也从7月的52.13降至48.86,亦为去年10月以来首次跌至中性水准下方.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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