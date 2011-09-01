〔韩国数据〕8月经季节调整制造业PMI为10个月来首次低于50--调查

路透首尔9月1日电---周四公布的HSBC/Markit调查显示,韩国制造企业8月呈现10个月来的首次萎缩,因新出口订单减少.该数据令人进一步忧虑,全球需求疲软正在令韩国经济降温.

Markit Economics在声明中称,韩国8月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)从7月的51.33降至49.74.

这是该指数自去年10月以来首次跌至50以下,50代表产业扩张与萎缩的分界线.

8月经季节调整的新出口订单分项指数也从7月的52.13降至48.86,亦为去年10月以来首次跌至中性水准下方.(完)