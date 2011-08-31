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宏观经济 | 2011年 9月 1日 星期四 07:05 BJT

《美国重要政经日程》--9月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数,以及第二季非农生产率环比年率修正值.

1230 - 农业部公布一周出口销售数据.

1400 - 商务部公布7月建筑支出.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率数据.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据.

1500 - 财政部每周例行公告三月期、六月期国库券标售.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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