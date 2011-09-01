《加拿大经济焦点》第二季实质GDP环比年率下滑,央行料维持利率不变

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 第二季经济下滑0.4%,第一季为增长3.6%
* 日本海啸和阿尔伯塔省火灾为主因
* 出口下降2.1%;石油和汽油产量减少
* 分析师预计第三季经济反弹,2012年前不会升息
路透渥太华8月31日电---加拿大统计局周三公布,加拿大经济第二季下滑,为2008-09年衰退以来经济首度出现季度下降,日本地震和海啸等暂时性因素是主要原因.
第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.4%,逊于路透调查分析师预估的增长0.1%.第一季为增长3.6%.
一些分析师表示,他们预计第三季经济将反弹.若果真如此,加拿大或可摆脱技术面的衰退定义,即GDP连续两季下滑.
"这并未展现出加拿大经济的实际状况"加拿大帝国商业银行(CIBC)资深分析师Benjamin Tal称,"第三季经济将很好的反弹."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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