《加拿大经济焦点》第二季实质GDP环比年率下滑,央行料维持利率不变

* 第二季经济下滑0.4%,第一季为增长3.6%

* 日本海啸和阿尔伯塔省火灾为主因

* 出口下降2.1%;石油和汽油产量减少

* 分析师预计第三季经济反弹,2012年前不会升息

路透渥太华8月31日电---加拿大统计局周三公布,加拿大经济第二季下滑,为2008-09年衰退以来经济首度出现季度下降,日本地震和海啸等暂时性因素是主要原因.

第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.4%,逊于路透调查分析师预估的增长0.1%.第一季为增长3.6%.

一些分析师表示,他们预计第三季经济将反弹.若果真如此,加拿大或可摆脱技术面的衰退定义,即GDP连续两季下滑.

"这并未展现出加拿大经济的实际状况"加拿大帝国商业银行(CIBC)资深分析师Benjamin Tal称,"第三季经济将很好的反弹."