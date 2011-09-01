中国环保组织指责苹果无视在华供应商污染

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月31日电---中国环保组织谴责苹果(AAPL.O)无视其供应商污染中国环境。
一环保组织联盟周三发布一份46页的报告称，“苹果疑似供应商”有毒排污对当地社区和环境造成影响，并企图掩盖污染行为。
随着中国经济飞速发展，环境大面积恶化，政府因未能采取行动控制污染遭受批评。
该报告发布在北京公众环境研究中心网站（www.ipe.org.cn）上。报告称：“苹果供应链的大量排放，对公众的健康和安全造成了危害。”
报告称，27家苹果疑似供应商出现过环境问题，包括有毒气体排放和重金属污染。报告称，紧邻某苹果供应商的村庄还出现了“癌症患病率急剧增加”。
报告称，苹果选择“利用发展中国家环境管理的漏洞……攫取超额利益”。
苹果向来不披露供应商名单。该环保组织联盟称，案头和5个月的实地调研，最终形成了这份报告。
报告称：“大量IT供应商超标违规记录已经公开，但苹果选择不去面对，而是继续使用污染企业做供应商，这就应该看作是苹果公司蓄意所为。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。