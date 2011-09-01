中国环保组织指责苹果无视在华供应商污染

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月31日电---中国环保组织谴责苹果(AAPL.O)无视其供应商污染中国环境。

一环保组织联盟周三发布一份46页的报告称，“苹果疑似供应商”有毒排污对当地社区和环境造成影响，并企图掩盖污染行为。

随着中国经济飞速发展，环境大面积恶化，政府因未能采取行动控制污染遭受批评。

该报告发布在北京公众环境研究中心网站（www.ipe.org.cn）上。报告称：“苹果供应链的大量排放，对公众的健康和安全造成了危害。”

报告称，27家苹果疑似供应商出现过环境问题，包括有毒气体排放和重金属污染。报告称，紧邻某苹果供应商的村庄还出现了“癌症患病率急剧增加”。

报告称，苹果选择“利用发展中国家环境管理的漏洞……攫取超额利益”。

苹果向来不披露供应商名单。该环保组织联盟称，案头和5个月的实地调研，最终形成了这份报告。

报告称：“大量IT供应商超标违规记录已经公开，但苹果选择不去面对，而是继续使用污染企业做供应商，这就应该看作是苹果公司蓄意所为。”（完）