〔纽约汇市〕瑞郎跳涨,因瑞士政府"接受"瑞郎走强(更新版)

(新增文末报价表格)

* 瑞郎跳涨,瑞士政府接受瑞郎走强

* 美元兑日圆下滑,人们关注日本央行干预

* 市场关注即将公布的美国非农就业数据

路透纽约8月31日电---瑞郎兑欧元和美元周三大涨,此前瑞士经济部长表示该国将不得不接受瑞郎的强势,且瑞士央行没有干预汇市.

瑞士央行自上周以来一直没有现身远汇市场.瑞士央行在8月四个星期三中有三次均有行动公布後,瑞士央行没有采取新的行动.

瑞士经济部长详述解决瑞郎走强对经济造成的影响的计划,但没有直接说明如何应付瑞郎的强势.

瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann周三称,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.他说.[ID:nCN1936499]

对瑞士央行干预瑞郎的臆测降温,压低欧元兑瑞郎EURCHF=EBS在电子交易平台EBS重挫2.1%,至1.15920瑞郎,而美元兑瑞郎CHF=EBS在EBS下滑1.7%,至0.80645瑞郎.

"瑞郎被大幅高估,"Schneider-Ammann说.

周三美元兑瑞郎录得8月9日来最大单日跌幅,当日美元兑瑞郎下挫至纪录低位0.70676瑞郎.欧元兑瑞郎也录得8月9日来表现最差的一天,当时欧元重挫至纪录低位1.0075瑞郎.

瑞士央行干预互换市场,向瑞士的银行体系提供大量资金及将利率下降至近零,使瑞郎从高位回落.

在纽约的DailyFX的分析师David Song说,在瑞士决策者预期瑞郎将仍然走强的情况下,政府容许市场决定瑞郎的命运,令低收益的瑞郎可能扳回本月稍早的部份跌幅.

"瑞郎的反弹可能在未来几天积聚动能,瑞郎可能继续跑赢其他主要货币,因市场人士在持有美元外,还希望将资金多元化,"Song说.

分析师表示,从日线图来看,瑞郎卖盘过度,周一瑞郎触及7月初来的最低位.

在华盛顿的Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,市场愈发担心欧洲主权债务问题,并日益寄望美联储推出新的刺激措施,驱使投资者回到避险的瑞郎.

"尽管瑞士央行的干预威胁可能拖慢瑞郎的升势,但此举不太能有效地阻止投资者寻求瑞郎所提供的安全性."

根据目前汇价,本月美元兑瑞郎攀升1.8%,为今年1月来首个月度上涨.欧元兑瑞郎上扬1.8%,为3月来首个月度攀升.

在市场再次预计美联储为提振经济将再次行动之际,交易商亦静待周五美国劳工部将公布关键的8月失业率和非农就业岗位数据.

美元兑日圆JPY=EBS下跌0.2%,至76.577日圆.

在EBS,日圆兑美元徘徊在8月稍早触及的75.941美元的纪录高位附近,交易商仍然对日本央行可能干预汇市卖出日圆保持谨慎态度.

美元兑日圆连跌第三个月.

欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘在EBS下跌0.5%,至1.4365美元.交易商,和投资者再次平衡股票和债券投资组合有关的月底美元买需打压欧元.

以当前汇率计算,8月欧元兑美元小幅上涨,为6月来首次月度上升,但随着纽约交易时段接近尾声,欧元的当月升幅也不断缩小.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.4377 1.4445 -0.47 +7.48 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.59 76.68 -0.12 -5.62 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.17 110.79 -0.56 +1.42 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8057 0.8196 -1.70 -13.69 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6252 1.6302 -0.31 +4.19 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9777 0.9782 -0.05 -1.91 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0701 1.0684 +0.16 +4.88 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1585 1.1842 -2.17 -7.23 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8844 0.8859 -0.17 +3.17 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8540 0.8534 +0.07 +9.61 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.3600 5.3534 +0.12 -7.93 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7071 7.7350 -0.36 -1.06 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3359 6.3531 -0.27 -5.57 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1156 9.1752 -0.65 +1.50 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]