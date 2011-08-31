《企业并购焦点》美国政府欲阻止AT&T收购T-Mobile,因担心损害竞争

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 收购将推高价格,损害竞争--司法部
* AT&T称交易是为扩大产能
* 联邦通信委员会未做出类似决定
* AT&T股价下跌逾4%
路透华盛顿/纽约8月31日电---美国奥巴马政府提起了诉讼,要求阻止美国电话电报公司(AT&T)(T.N)以390亿美元并购无线同业T-Mobile,因担心该交易损害竞争.此次为奥巴马政府迄今为止对并购交易发起的最大挑战,将可能令AT&T付出高昂的代价.
美国电话电报公司准备在法庭上反击政府的决定,分析师称该公司可能不得不做出重大让步,包括出售主要资产,以安抚监管层.
AT&T股价一度下跌5.4%.若AT&T收购T-Mobile USA的交易未获批,其将向德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)(DTEGn.DE)支付估计高达60亿美元的分手费.
美国司法部在周三提交的诉状中称,T-Mobile的消失对消费者将是灾难性的结果,将使价格上升,特别是因为该公司是低成本服务计划的倡导者.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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