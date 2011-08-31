版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 107.41 +2.07 +1.97 6507834

搜狐 (SOHU.O) 81.75 +0.20 +0.25 1163710

网易 (NTES.O) 50.56 +1.52 +3.10 1039879

百度 (BIDU.O) 145.78 -2.57 -1.73 9325110

亚信科技 ASIA.O 11.44 +0.53 +4.86 1120502

侨兴环球电话 XING.O 1.09 -0.02 -1.80 246182

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.97 +0.00 +0.00 2527787

联电 (UMC.N) 1.99 +0.07 +3.65 2761327

日月光 (ASX.N) 4.49 -0.06 -1.32 280535

矽品精密 (SPIL.O) 4.59 +0.06 +1.32 2491642

和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.02 +2.27 262659

友达 (AUO.N) 4.70 +0.24 +5.38 690578

中华电信 (CHT.N) 34.77 +0.05 +0.14 155014

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.53 +0.03 +0.09 984215

香港

中华网 CHINA.O 1.32 -0.01 -0.75 72178

中国移动 (CHL.N) 51.17 +0.47 +0.93 585596

中国联通 (CHU.N) 21.15 +0.38 +1.83 502319

中国电信 (CHA.N) 65.93 +1.19 +1.84 34546

中芯国际 (SMI.N) 2.66 +0.03 +1.14 73127

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.29 +0.11 +2.63 9389 (完)

--整理 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐