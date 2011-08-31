《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 107.41 +2.07 +1.97 6507834
搜狐 (SOHU.O) 81.75 +0.20 +0.25 1163710
网易 (NTES.O) 50.56 +1.52 +3.10 1039879
百度 (BIDU.O) 145.78 -2.57 -1.73 9325110
亚信科技 ASIA.O 11.44 +0.53 +4.86 1120502
侨兴环球电话 XING.O 1.09 -0.02 -1.80 246182
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.97 +0.00 +0.00 2527787
联电 (UMC.N) 1.99 +0.07 +3.65 2761327
日月光 (ASX.N) 4.49 -0.06 -1.32 280535
矽品精密 (SPIL.O) 4.59 +0.06 +1.32 2491642
和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.02 +2.27 262659
友达 (AUO.N) 4.70 +0.24 +5.38 690578
中华电信 (CHT.N) 34.77 +0.05 +0.14 155014
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.53 +0.03 +0.09 984215
香港
中华网 CHINA.O 1.32 -0.01 -0.75 72178
中国移动 (CHL.N) 51.17 +0.47 +0.93 585596
中国联通 (CHU.N) 21.15 +0.38 +1.83 502319
中国电信 (CHA.N) 65.93 +1.19 +1.84 34546
中芯国际 (SMI.N) 2.66 +0.03 +1.14 73127
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.29 +0.11 +2.63 9389 (完)
--整理 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。