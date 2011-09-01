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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 08:53 BJT

****欧洲经济指标预测--9月1日-9月8日****

路透9月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月29日当周-------------------------------

9月1日-9月30日

2301 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 +0.3%

三个月房价指数(较上年同期) -- -2.6%

9月1日(四)

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 9.7%

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.8%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 +0.2%

(较上年同期) +0.4% -0.4%

0715 瑞士零售销售 7月 -- +7.4%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 51.0 53.5

0743 意大利Markit制造业PMI 8月 49.2 50.1

0748 法国CDAF制造业PMI 8月终值 -- 49.3

0753 德国制造业PMI 8月终值 52.0 52.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 49.7 49.7

0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.8%

0828 英国CIPS制造业PMI 8月 48.6 49.1

9月2日(五)

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 53.5

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% 持平

(较上年同期) +6.1% +5.9%

------------------------------------9月5日当周-------------------------------

9月5日(一)

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 48.6

0748 法国CDAF服务业PMI 8月 -- 56.1

0748 法国Markit综合PMI 8月 -- 53.6

0753 德国Markit服务业PMI 8月 -- 50.4

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 -- 51.5

综合PMI -- 51.1

0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 -- 逆差15.3

0828 英国CIPS服务业PMI 8月 -- 55.4

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负13.5

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -0.4%

2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -- +0.6%

9月6日(二)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.8%

(较上年同期) -- +0.5%

0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 -- +0.2%

较上年同期 -- +1.7%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 -- +1.8%

9月7日(三)

0830 英国工业生产(较前月) 7月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.3%

制造业产出(较前月) -- -0.4%

(较上年同期) -- +2.1%

1000 德国总工业生产(较前月) 7月 -- -1.1%

9月8日(四)

0530 法国非农就业岗位 第二季修正值 -- +0.4%

0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 -- 2.8%

经季节调整的失业率 -- 3.0%

0600 德国贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差115

出口(较前月) -- -1.2%

进口(较前月) -- +0.3%

0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差56

进口(亿欧元) -- 402

出口(亿欧元) -- 346

1100 英国央行利率决议 9月 0.50% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 9月 1.50% 1.50% (完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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