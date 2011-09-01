〔金砖国家〕8月31日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指缩量微幅收高0.03%,本月累计走低约5%.银行股因业绩较好及低估值因素走势较强,但在流动性忧虑及月末因素下,A股成交额创出逾13个月新低.分析师预计短线可能保持窄幅盘整,期待经济数据出炉为市场提供方向.沪综指.SSEC收报2,567.34点,涨0.745点,或0.03%,本月累计走低约5%.但今日沪市A股成交额缩至620亿元人民币,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.[.SSCN]

香港股市:港股8月录得2008年金融危机爆发以来最差单月表现;尽管周三连续第三天上涨,不过整体成交清淡继续暗示涨势不足以说服投资者.恒生指数.HSI收高1.64%报20,534.85点,恒生国企指数.HSCE上扬1.83%报10,943.29点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘再创汇改以来新高,本月并创年内最大单月涨幅.然而本周美国将公布包括就业在内的一系列经济数据,投资者多持谨慎心态,并希望从中觅得关于美国未来经济前景的更多信息.预计汇价暂难打破震荡盘整格局.人民币兑美元8月涨幅为0.92%,而自2010年6月重启汇改以来的累计升幅则达7.02%..[CNY/CN]