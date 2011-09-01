〔金砖国家〕8月31日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月31日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.97%,报1033.62点.
中国股市:沪综指缩量微幅收高0.03%,本月累计走低约5%.银行股因业绩较好及低估值因素走势较强,但在流动性忧虑及月末因素下,A股成交额创出逾13个月新低.分析师预计短线可能保持窄幅盘整,期待经济数据出炉为市场提供方向.沪综指.SSEC收报2,567.34点,涨0.745点,或0.03%,本月累计走低约5%.但今日沪市A股成交额缩至620亿元人民币,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.[.SSCN]
香港股市:港股8月录得2008年金融危机爆发以来最差单月表现;尽管周三连续第三天上涨,不过整体成交清淡继续暗示涨势不足以说服投资者.恒生指数.HSI收高1.64%报20,534.85点,恒生国企指数.HSCE上扬1.83%报10,943.29点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘再创汇改以来新高,本月并创年内最大单月涨幅.然而本周美国将公布包括就业在内的一系列经济数据,投资者多持谨慎心态,并希望从中觅得关于美国未来经济前景的更多信息.预计汇价暂难打破震荡盘整格局.人民币兑美元8月涨幅为0.92%,而自2010年6月重启汇改以来的累计升幅则达7.02%..[CNY/CN]
========================================================================================
印度股市及汇市周三适逢节假日休市.[.BO][INR/]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收高2.4%,报1,702.28点.[ID:nL5E7JV2PX]摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.44%,报889.14点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.22%,报28.86;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.51%,报41.56.
========================================================================================
巴西股市:上扬,因美联储将推出更多刺激政策的期望帮助缓解了有关美国经济衰退的忧虑.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨2%至56,495.12点.巴西淡水河谷(VALE5.SA)上扬1.52%.银行Itau Unibanco(ITUB4.SA)上涨2.3%.[ID:nN1E77U1LQ]
巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY回吐稍早涨幅,下跌0.27%至1.5916.雷亚尔本月累计下跌2.71%,为15个月来最差单月表现.[ID:nN1E77U22K]
========================================================================================
南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨2.16%至27,682.28点,为8月初以来最高收盘位.综合指数.JALSH上涨2.11%至31,005.50点.[ID:nL5E7JV2WJ][.JALSH]
南非汇市:1629GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.0150,自盘中高位6.9915回落,并脱离上日纽约收盘位7.07.[ID:nL5E7JV2WJ][.JALSH](完)
--编译 洪曦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。