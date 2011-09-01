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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 08:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月1日-9月8日****

路透9月1日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月29日当周-------------------------------

9月1日(四)

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.5% -0.3%

单位劳工成本 +2.4% +2.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 41.0 41.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.75

续请失业金人数(万人) 8月20日当周 367.0 364.1

1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 8月 -- 53.10

1400 美国建筑支出 7月 +0.2% +0.2%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 48.5 50.9

-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 8月 -- +4.6%

-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 8月 400 403.7

卡车销量年率(万辆) 550 558.5

汽车总销量年率(万辆) 1,210 1,219.7

9月2日(五)

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 增加7.5 增加11.7

制造业就业岗位变动(万个) 增加0.4 增加2.4

民间产业就业岗位变动(万个) 增加10.5 增加15.4

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.4%

每周平均工时(小时) 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 -- 122.8

-----------------------------------9月5日当周---------------------------------

9月5日(一)

美国/加拿大劳动节,市场和政府部门放假.

9月6日(二)

1400 美国就业指数 8月 -- 100.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.5 52.7

9月7日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月2日当周 -- 631.7

再融资指数 -- 3,381.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月3日当周 -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上月) 9月3日当周 -- +0.1%

(较上年同期) -- +4.0%

1300 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.4

(经季节调整) -- 46.8

1800 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布经济褐皮书报告

9月8日(四)

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差503 逆差530.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 8月27日当周 -- --

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差15.6

出口 -- 364.8

进口 -- 380.4

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加70 增加155.3(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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