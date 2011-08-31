〔货币市场〕月底账面粉饰活动加剧了货币市场上的融资压力

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约8月31日电---金融市场上不存在资金短缺,但手握现金的人们却不愿借给那些急需资金的银行和公司,且月底的账面粉饰让融资难度加大.
整个夏季投资者一直从优先货币市场基金(prime money market fund)中抽回资金,後者相应减少向欧洲银行提供的美元贷款.许多投资者将更多现金存放在可能最安全的地方,例如资本状况最好的银行等.他们正在等待美国经济状况更为明朗,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)有关采取更多宽松措施的声明,以後才会投资风险较高的资产.
随着8月在周三结束,一些讯号显示出货币市场的压力加大,包括回购市场的一般抵押利率上升,以及远期利率协议(FRA)/隔夜利率交换(OIS)利差扩大,该利差预示了未来伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的走势.
汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen称,一般抵押回购利率周三早晨报10个基点,高于周二收盘的6个基点.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
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