《新兴市场重要经济事件预告》--9月1日-9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月1日(四)
曼谷--泰国央行总裁张旭州在惠誉年度会议上发表讲话(0200).
奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼,克罗地亚(克罗埃西亚)央行副总裁Boris Vujcic、匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.
德里--印度央行副总裁K.C.Chakraborty发表讲话.
俄罗斯索契--俄罗斯央行第一副总裁Alexei Uluykayev出席银行业年会.
莫斯科--俄罗斯经济部长Elvira Nabioullina就"联邦合同制度"新法案举行新闻发布会(0300).
巴拉圭亚松森--巴拉圭政府向议会提交2012年预算案的截止日期.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)举行预算会议.
9月2日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)的争端解决机构会议.
奥地利阿尔卑巴赫--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表讲话.
圣地亚哥--智利央行公布8月18日货币政策会议记录(1130).
圣地亚哥--智利财政部长Felipe Larrain发表演讲,主题是全球金融动盪下的智利经济(1500).
波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.
9月5日(一)
北京--世界银行行长佐利克访问中国.
新加坡--新加坡金融管理局和国际清算银行(BIS)联合召开房地产市场和金融稳定会议(至9月6日).
以色列特拉维夫--以色列央行总裁费舍尔在"第一届经济区域合作的国际会议"上发表讲话(1015).
9月6日(二)
新加坡--世界银行基础设施金融峰会,世行行长佐利克出席(0100).
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决定的会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(至9月7日).
9月7日(三)
阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.
9月8日(四)
首尔--韩国央行货币政策委员会(MPC)会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.
雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。