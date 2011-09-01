〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大增,而汽油库存减少

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/26/11 较上周 较上年 08/26/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 352.2 5.1 -9.3 357.1 5.3 -4.7

馏分油 153.1 0.3 -14.6 156.1 0.4 -19.2

汽油 210.8 -3.1 -14.8 208.6 -2.8 -16.8

取暖油 41.1 1.0 -8.9 42.1 1.1 -10.3

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -1.2 0.3 0.1 -1.0

煤油型航空燃料 44.7 0.8 -0.7 43.8 0.5 -4.5

原油日加工量 14.8 -0.4 0.3 15.4 -0.2 0.6

炼厂产能利用率(%)86.9 -2.1 2.1 89.2 -1.1 2.2

油品供应

(四周移动平均) ----------- 19.7 -0.02 0.2

* 原油库存大增,因战略石油储备释放原油

* 汽油库存减幅大于预估

* EIA称,战略石油储备库存减少470万桶

* 四周汽油平均需求较上年同期减少2.1%

路透纽约8月31日电---美国能源资料协会(EIA)数据周三显示,上周美国原油库存大增,而汽油库存减少,因炼厂降低产能利用率.

EIA公布,8月26日止当周美国原油库存增加528万桶至3.5705亿桶.接受路透调查的分析师平均预期库存增加40万桶.

原油日进口量增加79.9万桶,至957万桶.

战略石油储备库存上周减少470万桶,近期美国等国际能源署(IEA)成员国释放石油储备.

汽油库存减少280万桶至2.0864亿桶,分析师预估为减少110万桶.四周汽油平均需求较去年同期下降2.1%.

Confluence Investment Management的Bill O'Grady表示,"增加的原油库存几乎全部来自于战略储备."

"如果排除战略石油储备,库存可能持平.每年的这个时候汽油库存减少都属正常现象."

包括取暖油和柴油的馏分油库存上周增加36.3万桶,至1.5606亿桶,不及分析师预估的增加60万桶.

炼厂产能利用率下降1.1个百分点至89.2%,而分析师原预估为下滑0.4个百分点.

NYMEX原油期货交割地库欣的原油库存减少57.7万桶,至3,309万桶.

美国石油协会(API)周二发布报告显示,上周美国原油库存增加510万桶,而汽油库存减少310万桶,馏分油库存增加27.6万桶.(完)