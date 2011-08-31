《中国报摘》--金融时报9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝在《求是》杂志称,当前应坚持宏观调控取向不变,提高宏观经济政策的针对性、灵活性和前瞻性,保持物价总水平基本稳定,坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.
* 其他:
--中国央行周三再向13家企业发放支付牌照,此次获牌企业包括:上海银联电子支付服务有限公司、杭州银通数码信息技术有限公司等,至此,共有40家企业拿到第三方支付牌照.
--财政部经商中国农业银行同意,决定从2011年起,采取中国农业银行贷款、财政贴息的方式,每年由双方合作扶持一批农业产业化经营项目.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。