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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报9月1日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在《求是》杂志称,当前应坚持宏观调控取向不变,提高宏观经济政策的针对性、灵活性和前瞻性,保持物价总水平基本稳定,坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.　　

* 其他:

--中国央行周三再向13家企业发放支付牌照,此次获牌企业包括:上海银联电子支付服务有限公司、杭州银通数码信息技术有限公司等,至此,共有40家企业拿到第三方支付牌照.

--财政部经商中国农业银行同意,决定从2011年起,采取中国农业银行贷款、财政贴息的方式,每年由双方合作扶持一批农业产业化经营项目.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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