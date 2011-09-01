〔香港新股〕服装零售商彩虹集团拟IPO筹资2亿美元,初定9月中参加聆讯--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，名牌服装代理零售商--彩虹集团拟在香港上市，并初定于9月中参加港交所聆讯。
是次计划募集资金2亿美元，由美银美林独家承销。
该公司在内地和澳门拥有超过80家分店，目前代理10多个国际服装品牌，包括Hugo Boss、Armani(阿玛尼)、Cartier(卡地亚)、Zegna(杰尼亚)、Burberry等。(完)
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--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。