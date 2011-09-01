版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:06 BJT

〔香港新股〕服装零售商彩虹集团拟IPO筹资2亿美元,初定9月中参加聆讯--IFR

路透9月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，名牌服装代理零售商--彩虹集团拟在香港上市，并初定于9月中参加港交所聆讯。

是次计划募集资金2亿美元，由美银美林独家承销。

该公司在内地和澳门拥有超过80家分店，目前代理10多个国际服装品牌，包括Hugo Boss、Armani(阿玛尼)、Cartier(卡地亚)、Zegna(杰尼亚)、Burberry等。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红;审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐