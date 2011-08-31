《中国报摘》--中国证券报9月1日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在《求是》杂志撰文表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变,并确保楼市调控政策见到实效.

* 其他:

--中国社科院副院长李扬预计,今年理财产品规模有望突破10万亿元,这意味着通过影子银行体系进行的融资活动流量有可能超过银行贷款规模.因融资规模庞大,杠杆率高且易变不透明,应加强监管.

--保监会发布数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055.18亿元人民币,7月新增原保费收入998.57亿元,较6月保费增速明显放缓,6月新增原保费收入达1,288.96亿元.

--国家发改委经济运行调节局表示,9月全国大部分地区气温仍将偏高,电煤消费将继续高位运行,此外,受美欧债务危机等影响,国际煤价出现回落,煤炭进口有望保持平稳.

--中国央行公布第二批第三方支付牌照的企业名单,共有上海银联电子支付公司、成都摩宝、南京市民卡等在内的13家公司获得牌照,加上第一批获得牌照的27家企业,共有40家企业获得第三方支付牌照.

--即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》提出,未来五年内屋顶太阳能装机规模目标为300万千瓦,到2020年规模可达2,500万千瓦,在目前30万千瓦基础上增长80多倍,占太阳能发电中长期目标的半壁江山.

--中国国航(601111.SS)公告称,控股股东中航集团已收到财政部下达的中央国有资本经营预算10亿元,由中航集团公司向公司注资,用于公司增持国泰航空(0293.HK)股份.

--珠海港(000507.SZ)公告称,公司拟参与竞投大股东珠海港控股集团的两个港口物流资产,标的为珠海港通投资100%股权和珠海航务国际船舶代理公司100%股权,两标的打包转让底价为2.8亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 杨淑祯