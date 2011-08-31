《美债周四展望》市场观望ISM制造业指数,寻找FED下轮量化宽松线索

* 8月ISM制造业指数或跌破50,为2009年7月以来首次

* 该数据越差,美联储实施QE3的可能性越大

* 芝加哥PMI胜预期,降低了ISM数据疲软的预期

路透纽约8月31日电---美国公债市场正观望是否美国联邦储备理事会(美联储,FED)将实施第三轮量化宽松政策(QE3),而将于周四出炉的美国制造业数据有望提供线索.

美国供应管理协会(ISM)制造业指数定于1230GMT公布,该数据可能跌破50,为2009年7月以来首次,当时美国经济仍处于衰退中.

路透访问的分析师预料,8月ISM制造业指数为48.5,预示美国经济正在萎缩.

经济趋疲的信号促使市场人士臆测,美联储将不得不介入并开始再度买入公债,或谋划其他宽松货币举措来刺激美国经济.这将是美国的第三轮量化宽松,此前美联储分别于2009年3月和2010年11月开始两轮公债购买行动.

美国公债价格本周一直在区间内震荡,因市场对美联储是否会在9月会议上决定进一步放宽政策的押注转换不定.

ISM制造业指数是一个重要指标,加上周五美国劳工部发布的就业报告,会为美联储需要采取更多行动提供依据.

但周三公布的芝加哥制造业采购经理人指数(PMI)胜预期,或将改变对ISM制造业指数低迷程度的预期.

8月芝加哥PMI指数为56.5,高于预估的53.5.

"在该数据公布前,大多数人认为美国8月ISM制造业指数很可能跌破50,目前出现这种情况的机率很小,"纽约FTN Financial首席分析师Christopher Low在芝加哥PMI数据公布後表示.

"美联储会看到该数据并感到宽慰,并证明其在8月没有采取更多激进举措的合理性,"他并称.

但Vining Sparks政府和机构债交易主管Joe Larizza称,芝加哥PMI指数并未给他带来很多希望.

"我依然认为,ISM制造业指数将呈现些许疲态."

Larizza认为,ISM制造业指数的疲软程度,将决定美联储下一步宽松举措的类型,或将包括延长资产组合期限的方式,例如用其它到期证券回笼资金购买更多长期公债.

"倘若经济数据的确糟糕,他们可能扩大在延长期限操作中的资产购买规模,"Larizza并称.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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