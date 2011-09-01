〔中国经济〕物价适度上涨会促经济结构调整及发展方式转变--人民日报

路透北京9月1日电---面对居高不下的物价压力,《人民日报》周四称,应客观全面看待其存在的危与机,既要避免价格过快上涨伤害群众,又要看到物价适度上涨会促经济结构调整及发展方式转变,应避免阻碍价格机制发挥作用.

报导称,经济结构中存在的许多矛盾,都是因为人为扭曲或者压低价格所致,适度容忍物价的上涨有助于经济结构调整,如农产品价格的上涨有助于平衡城乡发展,而劳动力、原材料等生产要素的上涨,能将落後的污染的低附加值的企业逼出市场.

报导引述中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立称,物价上涨对中低收入群体冲击较大,急需政府完善社会救助机制,增加对大学生和低收入人群的补贴力度.

"政府提高工薪阶层的收入也十分必要,如进一步落实《劳动法》、完善工资形成机制、加大国有企业红利上缴比例、加强税收对收入分配的调节作用等."中国人民大学经济学院副院长刘元春亦称,政府还应破除部分行业的垄断,缩小行业收入差距.

中国总理温家宝在9月1日出版的《求是》杂志撰文指出,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.今年以来,"我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾."[ID:nCN1936365]

另一方面,刘元春认为,经济结构调整的过程中,价格释放是很重要的一个手段.原先很多隐形的成本,如土地、能源资源等生产要素及环境成本并没有纳入商品和服务成本中.随着市场机制的完善,这些成本逐渐显现,自然会推高物价总水平.

在此前提下,提高对物价上涨的容忍度,让"两高一资"和低附加值企业无利可图,让长期吃低成本饭的企业退出,让国际收支渐趋平衡,让企业主动转型升级.

此外,中国人民大学经济学院教授李义平建言,政府今後要持之以恒地重视农业发展,把更多的生产要素配置给农村.在农田水利建设不完善、农业规模化程度不高的情况下,受天气因素影响,产量会有较大的波动,这给农产品价格的周期波动带来很大的不确定性.

刘元春认为,今後中国还要在合适的时机,加快能源资源价格的市场化改革.只有能源、资源价格得到更真实的反映,经济发展方式转变的步伐才会更快.

发改委周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.[ID:nCN1929959]中国政府今年年初提出的通胀目标要控制在4%以内.而1-7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为5.5%.(完)