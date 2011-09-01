〔中国能源〕国家海洋局周四起对康菲完成封堵溢油源等情况进行核查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---新华社周四报导称,中国国家海洋局将于今日起,对渤海溢油事故中康菲公司完成"两个彻底",即"彻底排查溢油风险点,彻底封堵溢油源"的情况进行核查.
康菲石油中国有限公司周三表示,已完成中国海洋局的要求,查明并且封堵了溢油源,并表示对渤海湾溢油事件表示歉意,将承担其责任.
康菲中国网站昨日的新闻稿援引其向中国海洋局提交的一份综合报告称,其"确认已经完成'两个彻底'的要求,汇报了封堵溢油源的措施,并包括第三方的确认."[ID:nCN1936181]
6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.
康菲8月19日称渤海湾已没有矿物油油基泥浆泄漏,但时隔三天,其又承认在蓬莱19-3油田C平台发现九处海底油污渗漏点.[ID:nCN1913713]
中国海洋局上周五明确表态,将在8月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.[ID:nCN1925741](完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。