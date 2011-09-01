〔韩国数据〕8月CPI升幅触及三年高位,令央行面临更大升息压力(更新版)

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路透首尔9月1日电---因食品价格大涨,韩国8月消费者物价指数(CPI)升幅触及三年高点,在经济似将放慢之际连续第八个月远高于央行目标水平,也超出市场预估.

韩国统计局周四公布的数据显示,该国8月CPI较上年同期增长5.3%,高于7月4.7%的升幅,亦远超路透访问的12位分析师给出的最高预期.

8月CPI较前月升0.9%.核心CPI指数较前月升0.3%,较上年同期增长4.8%,为2009年4月以来最高,为央行带来更大的升息压力.此前韩国央行的升息脚步慢于许多亚洲其他国家.

"尽管8月通胀率较高,但美国经济放缓和欧债危机等外部不确定性依然存在."HI投资与证券公司的首席分析师Park Sang-hyun指出.

"因此韩国央行很难在本月升息."他补充道.

韩国央行自去年7月以来共升息五次,目前指标利率水平在3.25%.该央行的通胀目标区间高端为4%.

央行将于9月8日举行议息会议,市场预计其将连续第三个月按兵不动.(完)