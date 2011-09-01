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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 08:01 BJT

《外汇动态》欧元兑美元收复纽约时段跌幅,在1.4320-30挂有止损单

2339GMT---欧元兑美元EUR=收复隔夜0.5%的跌幅,报1.4374,几乎与纽约尾盘水准持平.

交易员预料欧元进一步下挫,称在1.4350挂有止损单,大量买单聚集在1.4320-30附近.

从技术图表看,欧元兑美元的下一道支撑位料在100日和55日移动均线切入位,分别在1.4364和1.4321.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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