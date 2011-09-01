《外汇动态》欧元兑美元收复纽约时段跌幅,在1.4320-30挂有止损单

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
2339GMT---欧元兑美元EUR=收复隔夜0.5%的跌幅,报1.4374,几乎与纽约尾盘水准持平.
交易员预料欧元进一步下挫,称在1.4350挂有止损单,大量买单聚集在1.4320-30附近.
从技术图表看,欧元兑美元的下一道支撑位料在100日和55日移动均线切入位,分别在1.4364和1.4321.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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