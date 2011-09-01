〔中国期市〕8月期市成交量和成交额同比均续降,但环比均升--中期协

路透北京9月1日电---中国8月期市成交量和成交额延续下降势头.中国期货业协会周四称,8月全国期市成交量同比下降逾三成,成交额亦降两成,而环比均上升.

中期协提供新闻稿称,以单边计算,8月全国期货市场成交量为102,421,790手,成交额为126,364.51亿元人民币,同比分别下降34.79%和23.49%,环比则分别上升21.37%和21.20%.

1-8月份全国期货市场累计成交量为678,800,459手,累计成交额为900,443.86亿元,同比分别下降30.45%和0.54%.

自去年四季度国内期货市场实施上调保证金、提高手续费、取消当日开平仓单边收费等一系列调控措施以来,今年上半年期货市场成交量持续下滑.

新闻稿称,中国四大期货交易所中,除了成交量占全国市场四成以上的郑州商品交易所8月成交量和成交金额均上涨外,其馀三家成交规模同比都出现不同程度的下跌.

其中,成交量占全国市场近1/4的上海期货交易所8月成交量和成交金额下降最为明显,其成交量同比降逾六成,成交额降逾35%,但环比则均至少增长40%.8月末的持仓总量亦下降两成.

数据显示,大连商品交易所8月成交量和成交额均下降至少逾35%,环比均增.8月末该交易所市场持仓较上月末下降逾一成.中国金融期货交易所8月份成交量和成交金额均降约34%,环比增长,其月末持仓较上月末微降.

郑州商品交易所8月成交量和成交金额同比分别增长19%和70%,但其成交金额环比微降3%.8月末该交易所市场持仓总量较上月末下降.1-8月的成交规模均上升.(完)