〔香港个股〕中国电信拟于明年推出系列天翼云计算产品--新华

路透北京9月1日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三发布天翼云计算战略、品牌及解决方案,并计划于明年推出云主机、云存储等系列天翼云计算产品.

新华社周二晚间报导援引中国电信负责人并称,该公司将依托遍布全国的数据中心基础设施资源,统一建设部署覆盖全国的云计算数据中心,"十二五"(2011-2015)期间将具备提供数百万台高性能虚拟主机的能力.

新华社另报导援引工信部副部长刘利华在行业会议上的话称,中国云计算产业需从国家层面加强宏观规划布局,加快标准的研制跟进,要加大网络基础设施建设力度并加强网络与信息安全保障.

云计算指的是采用互联网技术,将计算任务和信息从桌面移到远程数据中心.在此环境下,电脑只要与宽带相连,把大量信息储存到"云"(网络)上,企业和个人电脑就不再需要昂贵的中央处理器、复杂的操作系统和较大的硬盘.

云计算被业界视作将对商业运算业务产生革命性影响,全球许多科技公司正纷纷在该领域布局,以免错过下一波IT发展的浪潮.根据市场研究机构IDC的预测,全球云计算市场总额到2014年将增至555亿美元,较2009年的160亿美元迅速扩大.(完)