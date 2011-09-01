〔香港个股〕中国电信拟于明年推出系列天翼云计算产品--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三发布天翼云计算战略、品牌及解决方案,并计划于明年推出云主机、云存储等系列天翼云计算产品.
新华社周二晚间报导援引中国电信负责人并称,该公司将依托遍布全国的数据中心基础设施资源,统一建设部署覆盖全国的云计算数据中心,"十二五"(2011-2015)期间将具备提供数百万台高性能虚拟主机的能力.
新华社另报导援引工信部副部长刘利华在行业会议上的话称,中国云计算产业需从国家层面加强宏观规划布局,加快标准的研制跟进,要加大网络基础设施建设力度并加强网络与信息安全保障.
云计算指的是采用互联网技术,将计算任务和信息从桌面移到远程数据中心.在此环境下,电脑只要与宽带相连,把大量信息储存到"云"(网络)上,企业和个人电脑就不再需要昂贵的中央处理器、复杂的操作系统和较大的硬盘.
云计算被业界视作将对商业运算业务产生革命性影响,全球许多科技公司正纷纷在该领域布局,以免错过下一波IT发展的浪潮.根据市场研究机构IDC的预测,全球云计算市场总额到2014年将增至555亿美元,较2009年的160亿美元迅速扩大.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。