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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初上涨0.7%,因市场臆测美联储将再度放宽政策

路透东京9月1日电---日本股市日经指数周四盘初上涨,追随美股升势,因市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)将再度放宽政策.不过交易商预计日股升势受限,因为对将要公布的中国和美国数据保持警惕.

日经指数.N225盘初上升0.7%至9,019.20点;东证股价指数.TOPX亦上涨0.7%至776.16点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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