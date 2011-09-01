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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:03 BJT

〔中国保险〕7月新增原保费收入999亿,环比增速明显放缓--保监会

路透上海9月1日电---中国保监会数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055亿元人民币,7月新增原保费收入999亿元,6月达1,289亿元,环比增速明显放缓.

保监会网站数据并称,7月保险投资总额达3.57万亿元,较6月增加1,335亿元;保险银行存款达1.60亿元,较6月减少1,676亿元.截至7月末,保险业总资产达5.60万亿元,较上月底减少1,396亿元.

此外,7月原保险保费收入中,人身险原保费收入为6,329亿元,占比近70%.(完)

欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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