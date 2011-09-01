〔中国保险〕7月新增原保费收入999亿,环比增速明显放缓--保监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月1日电---中国保监会数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055亿元人民币,7月新增原保费收入999亿元,6月达1,289亿元,环比增速明显放缓.
保监会网站数据并称,7月保险投资总额达3.57万亿元,较6月增加1,335亿元;保险银行存款达1.60亿元,较6月减少1,676亿元.截至7月末,保险业总资产达5.60万亿元,较上月底减少1,396亿元.
此外,7月原保险保费收入中,人身险原保费收入为6,329亿元,占比近70%.(完)
欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。