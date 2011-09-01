〔路透基点〕上海紫江企业1亿美元三年期贷款案已启动,六家银行牵头

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士消息称,上海紫江企业集团股份有限公司正筹措一笔1亿美元三年期定期贷款案,由六家银行牵头.

六家委托主办行和额度分配行分别为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、法国东方汇理银行、汇丰控股、Rabobank、渣打银行和三井住友银行.

国泰世华银行和台湾土地银行都以一般参贷行身份加入其中.

澳新银行、东方汇理银行和Rabobank各承贷1,800万美元.汇丰控股和渣打银行各负责1,350万美元.三井住友提供1,000万美元.而国泰世华银行负责1,000万美元,台湾土地银行承贷500万美元.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码451-499个基点左右.款项用作营运资本、偿还债务及资本支出.

紫江企业4月曾向澳新银行、东方汇理、Rabobank和三井住友银行寻求8,000万美元贷款,是次交易是在此基础上扩大规模并重新安排而来.(完)