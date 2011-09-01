〔中国基金〕证监会官员称基金公司应尽快转型,把握IPO定价权--报载

路透北京9月1日电---中国证监会基金监管部副主任洪磊周三表示,基金管理公司应尽快转型,以投资人利益为导向,由简单买卖股票转型为把握IPO(首次公开上市)定价权.

中国证券报周四引述其并称,基金管理公司应深入广泛参与上市公司治理,促进上市公司良性竞争,形成有利于投资者的定期分红政策,发挥机构投资者的作用.

"相信经过三到五年市场和制度的调整,基金业一定会以一个更加健康的面貌迎接养老金等中长期资金."洪磊还说,监管部门应坚持市场化改革方向,加强监管,放松管制.

据其介绍,截至6月底,中国共有66家基金管理公司,810只基金,资产管理规模2.9万亿元.其中,公募基金2.36万亿元,特定账户0.55万亿元;所持有股票市值占沪深两市流通市值的8.10%,占总市值6.10%.基金总份额比2007年底增加13.3%,比2010年底增加0.02%.

洪磊认为,当前基金行业存在一定的问题与挑战,基金平均收益好于沪深指数的收益但绝对收益还是负的,股票基金承担较大风险但未取得与其相对应的中长期收益,其结果是部分投资者未得到收益而选择离场;金管理公司的投资更多地是通过博取股票差价获利.

此外,基金管理公司治理架构需改进和优化;理财顾问缺乏,基金销售渠道单一,基金投资人和基金管理人之间缺少较好的沟通桥梁.(完)