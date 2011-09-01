〔中国基金〕证监会官员称基金公司应尽快转型,把握IPO定价权--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---中国证监会基金监管部副主任洪磊周三表示,基金管理公司应尽快转型,以投资人利益为导向,由简单买卖股票转型为把握IPO(首次公开上市)定价权.
中国证券报周四引述其并称,基金管理公司应深入广泛参与上市公司治理,促进上市公司良性竞争,形成有利于投资者的定期分红政策,发挥机构投资者的作用.
"相信经过三到五年市场和制度的调整,基金业一定会以一个更加健康的面貌迎接养老金等中长期资金."洪磊还说,监管部门应坚持市场化改革方向,加强监管,放松管制.
据其介绍,截至6月底,中国共有66家基金管理公司,810只基金,资产管理规模2.9万亿元.其中,公募基金2.36万亿元,特定账户0.55万亿元;所持有股票市值占沪深两市流通市值的8.10%,占总市值6.10%.基金总份额比2007年底增加13.3%,比2010年底增加0.02%.
洪磊认为,当前基金行业存在一定的问题与挑战,基金平均收益好于沪深指数的收益但绝对收益还是负的,股票基金承担较大风险但未取得与其相对应的中长期收益,其结果是部分投资者未得到收益而选择离场;金管理公司的投资更多地是通过博取股票差价获利.
此外,基金管理公司治理架构需改进和优化;理财顾问缺乏,基金销售渠道单一,基金投资人和基金管理人之间缺少较好的沟通桥梁.(完)
--发稿 钟华; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。