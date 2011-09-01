《外汇动态》巴西央行下调指标利率後,商品货币澳元和新西兰元下跌

0020GMT---商品货币澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4下滑,此前巴西央行称全球经济前景大幅恶化是指标利率从12.50%降至12.0%的主要原因.[ID:nCN1937495]

澳元在巴西央行决议公布後下跌约20个跳动点,但缩减跌幅,在一目均衡云区分时图顶部1.0682美元寻获强劲支撑,并在该水准附近交投.新西兰元最新报0.8518,下跌0.3%.

0100GMT将公布的中国采购经理人指数(PMI)数据,或将也影响这两种货币的走势.8月中国PMI料有可能自7月的28个月低位反弹,暗示坚实的内需将为制造业提供一些稳定因素.(完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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