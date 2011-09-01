《中国重要政经日程》--9月1日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

9/1(四)

*--15:00点, 中国气象局9月份例行新闻发布会

=============================近日重要政经日程==========================

9/2(五)

--2011中国制造业全球运营高峰论坛在上海举行.

--2011中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在成都举行,至5日.

--2011中国制造业全球运营高峰论坛在上海举行.

9/4(日)

--2011中国清洁燃料高峰论坛在北京召开,至6日.

--首届世界产业领袖大会在长春召开,至6日.

9/6(二)

--中国钢铁工业协会等主办的中国国际不 钢大会在上海举行,至8日.

9/7(三)

--第六届振兴东北投资高峰会在沈阳召开,至9日.

9/8(四)

--上海决策者主办的中国国际风能项目发展论坛2011举行,至9日.

--第六届亚洲品牌盛典在香港召开,至10日.

9/13(二)

--第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)在北京举行,至14日.

9/14(三)

--上海决策者主办的第三届中国国际智能电网产业论坛2011在上海举行,至16日.

9/15(四)

--首届中国天津国际直升机博览会在天津举行,至18日.

--2011博鳌青年论坛(香港)召开.

*--易贸主办2011中国钢材国际贸易洽谈峰会(第九届)在北京举行,至16日.

9/16(五)

--国际财联第41届世界大会于9月在北京召开,至18日.

--第三届中国中小企业融资论坛在杭州举行.

--2011中国企业家论坛夏季高峰会在廊坊召开,至18日.

9/20(二)

--2011中国券商金方向奖评选活动在上海进行.

9/21(三)

--上海决策者主办的车用燃料可持续发展峰会2011在北京召开,至23日.

9/22(四)

--上海决策者主办的第二届中国国际绿色电动汽车可持续发展峰会召开,至23日.

9/23(五)

--2011中国管理模式杰出奖在北京举行.

--中国县级城市投资与发展论坛2011在江苏昆山举行.

9/24(六)

--国家科技部和上海市政府主办的浦江创新论坛在上海举行,至25日.

--2011中国宏观经济预测秋季论坛在北京举行.

9/25(日)

--第八届中国国际金融论坛在上海举行,至26日。

9/26(一)

--"我的钢铁网"等举办的2011亚洲钢铁论坛(Asia Steel Forum)在上海举行,至28日.

--第六届中国中部投资贸易博览会-中部发展金融论坛在山西太原举办,至27日.

9/27 (二)

--中国钢铁工业协会主办的第十一届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开,至29日

10/19(三)

--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.

10/20(四)

--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.

--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.

--2011(第二届)中国国际物联网大会在无锡召开,至21日

10/21(五)

--第八届中国-东盟博览会在广西南宁举行,至26日.

10/29(六)

--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.

11/3(四)

--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)