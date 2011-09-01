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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 09:04 BJT

〔巴西央行〕将指标利率从12.5%降至12.0%,因经济成长放缓(更新版)

(新增细节)

路透巴西利亚8月31日电---巴西央行周三意外将指标利率从12.5%调降至12.0%,突显全球经济放缓加剧,且巴西作为拉美最大经济体的经济增长更加疲弱.

央行货币政策委员会以5-2的投票结果决定将指标利率下调50个基点,显示出内部存在分歧.今年稍早央行曾连续五次升息.

委员会表示,全球经济前景严重恶化,并且发达经济体成长放慢的持续时间可能长于预期.

路透调查访问的20位分析师本来一致预计,央行将维持指标利率不变.

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