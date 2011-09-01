〔巴西央行〕将指标利率从12.5%降至12.0%,因经济成长放缓(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透巴西利亚8月31日电---巴西央行周三意外将指标利率从12.5%调降至12.0%,突显全球经济放缓加剧,且巴西作为拉美最大经济体的经济增长更加疲弱.
央行货币政策委员会以5-2的投票结果决定将指标利率下调50个基点,显示出内部存在分歧.今年稍早央行曾连续五次升息.
委员会表示,全球经济前景严重恶化,并且发达经济体成长放慢的持续时间可能长于预期.
路透调查访问的20位分析师本来一致预计,央行将维持指标利率不变.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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