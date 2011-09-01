《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日(I)

**上海证券报**

--中国保监正在修订保险资金境外投资管理办法实施细则,拟开放险资在香港资本市场上的投资范畴,从过去单一投资股票、债券及基金,拓展到衍生品,此外,无担保债券投资上限也将突破20%等.

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,居民消费价格指数(CPI)同比上升压力在减小,但环比上升压力仍在增加,预计今年CPI走势将呈现"前高後稳"态势.

--中油国际在大连地区的420万立方米原油商储库自8月份开始投入使用,预计其储油工作将可为大连港带来阶段性的吞吐增量,成为下半年大连港油运走强的积极因素之一.

--光正钢构(002524.SZ)公告称,公司拟在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司,投资建设十二万吨钢结构和新型建材生产基地项目.该项目总投资约5亿元,建设期为两年,建成达产後年产能达12万吨以上,年产值达12亿元以上,年利润7,149.86万元.

**人民日报**

--国家海洋局表示,对康菲公司提交的报告,将充分利用日常监测数据,立即组织现场核查和专家评估审查,核查结论及下一步监管措施会尽快向康菲公司下达,向社会公布.

--14个月内发生四次严重火灾,8月31日,中石油(601857.SS)(0857.HK)宣布免去蒋凡大连石化公司总经理职务.调大庆炼化公司总经理冷胜军任大连石化公司总经理,并成立事故调查组进驻大连石化,在国家安监总局指导下,彻底调查爆炸火灾事故原因,严肃追究责任.

--记者分析文章称,要客观看待物价上涨的危与机,物价上涨冲击了不少中低收入者,却也为加快转变经济发展方式带来契机.因此,既要把物价涨幅降下来,保持物价总水平基本稳定,避免价格过快上涨伤害群众,又要避免阻碍价格机制发挥作用.

--署名沈寅的经济时评称,让价格杠杆撬动经济转型,政府工作的重中之重是做好低收入者的补贴工作,减弱物价上涨对他们的冲击.在此前提下,提高对物价上涨的容忍度,更充分地发挥价格机制的作用,让"两高一资"和低附加值企业无利可图,让长期吃低成本饭的企业退出,让国际收支渐趋平衡,让企业主动转型升级.

**21世纪经济报 道**

--铁路系统消息人士透露,一直在讨论的铁道部向地方路局的放权方案中,争议最大的是财权(收入分成及成本核算权)究竟如何下放,正在讨论中的一个方案是:地方路局今後在收入分配上享有更多自主权,铁道部将给地方路局设定薪酬上涨的上限和下限.

--据统计,12家上市银行上半年逾期贷款出现上升,其中,8家增幅超过10%,宁波银行(002142.SZ)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)逾期贷款馀额较年初大增31.97%、24.71%和22.19%.

**第一财经日报**

--据悉,关于中国投资有限责任公司[CIC.UL]架构改革及注资问题的报告已形成,但尚未获得最终通过.根据该方案,中投将变身控股公司,成立"中投国际",专注于海外投资,并与汇金分账,之後由央行直接对中投国际进行注资,注资金额约为1,000亿美元,但此事目前并未最终明确.

--在收购澳大利亚Tully Sugar一个月後,中粮集团在澳大利亚糖业市场再度出手,出价1.2亿澳元希望收购澳大利亚糖厂Proserpine Sugar.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/曾菱/赵红梅; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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