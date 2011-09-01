〔路透调查〕加拿大央行升息时间将推迟到2012年第二季,因经济成长缓慢

* 调查中值显示,升息时间从2011年第四季推迟到2012年第二季

* 没有分析师预计加拿大央行将在9月7日升息

* 美联储政策和全球经济成长情况令前景承压

路透多伦多8月31日电---一份路透调查周三显示,分析师预计至少在2012年第二季度前,加拿大央行都不会升息,因成长缓慢令全球货币政策仍保持宽松.

路透调查中,43位受访分析师和策略师的预估中值显示,下一次升息时间要比7月调查时的2011年第四季度更晚.

同时参与本次和上次调查的分析师有33位,其中的30位推迟了预估时间或认为升息幅度将较小.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在8月9日政策声明中承诺近零利率政策将至少再维持两年,以及加拿大央行总裁卡尼8月19日在国会作证时,强调一系列全球风险,之後多数分析师均调整了预估.

Scotia Capital将下次升息时间预估从2012年第二季度延後到第三季度,并警告有可能更晚,因加拿大央行面临预估期间内通胀低于目标水平的风险.

道明证券(TD Securities)加拿大宏观策略师Mazen Issa表示,加拿大央行和美联储之间的"政策弹性"是值得注意的关键问题,尽管加拿大实际上执行独立货币政策.

另一项加拿大央行要考虑的主要问题,是美国控制预算赤字的成效,以及欧元区外围国家债务问题对该地区的持续影响.

有关对2012年底利率水平的预估也有较大变动,这次调查为1.75%,7月调查中值则为2.5%.尽管分析师降低了利率水平预估,但是没有人预计将出现降息的情况.

加拿大统计局周三公布,加拿大经济第二季下滑,为2008-09年衰退以来经济首度出现季度下降,日本地震和海啸等暂时性因素是主要原因.[ID:nCN1937315]

"我们已看到近期(经济)动能走弱,这可能会是加拿大央行在一段时间内保持(利率)不变的主要原因."汇丰分析师Ryan Wang称.

汇丰证券和Desjardins Securities等初级交易商均将升息时间预估推迟到至少2013年.

调查显示,9月7日政策声明中利率保持不变的可能性为95%.

此次调查在8月25-30日之间进行.(完)